Работа в офисе, в коллективе или удаленка: что выбирают представители поколения X и бумеры

Новые данные Исследования условий труда и отношения к нему, ежемесячного опроса, проводимого с мая 2020 года, показали, что работники в возрасте 50-64 лет никак не рады удаленной работе, они лучше покинут стены дома, поедут в офис, дойдут до работы, пообщаются с коллегами. Об этом передает Business Insider.
Миллениалы и представители поколения Z с наименьшей вероятностью будут полностью работать на месте, так как отдают предпочтения гибридному формату.
Хосе Мария Барреро, один из ведущих исследователей опроса и доцент кафедры финансов в Бизнес-школе Технологического автономного института Мексики прокомментировал ситуацию: "У бумеров за плечами десятилетия опыта и привычка приходить в офис. "Мышечная память" заставляет их ходить на работу, а молодым работникам ближе гибридные технологии".
"Мне нужно быть среди людей. Мне нравится мой коллектив. Я проработал там 27 лет. Мы как одна семья. Это моя вторая семья", — рассказывает один из участников опроса.
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