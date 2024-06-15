Работа в офисе, в коллективе или удаленка: что выбирают представители поколения X и бумеры

Представители поколения X и бумеры отказываются от гибридной работы

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новые данные Исследования условий труда и отношения к нему, ежемесячного опроса, проводимого с мая 2020 года, показали, что работники в возрасте 50-64 лет никак не рады удаленной работе, они лучше покинут стены дома, поедут в офис, дойдут до работы, пообщаются с коллегами. Об этом передает Business Insider.

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Миллениалы и представители поколения Z с наименьшей вероятностью будут полностью работать на месте, так как отдают предпочтения гибридному формату.

Хосе Мария Барреро, один из ведущих исследователей опроса и доцент кафедры финансов в Бизнес-школе Технологического автономного института Мексики прокомментировал ситуацию: "У бумеров за плечами десятилетия опыта и привычка приходить в офис. "Мышечная память" заставляет их ходить на работу, а молодым работникам ближе гибридные технологии". "Мне нужно быть среди людей. Мне нравится мой коллектив. Я проработал там 27 лет. Мы как одна семья. Это моя вторая семья", — рассказывает один из участников опроса.