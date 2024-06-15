Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Задача выполнима: уход за волосами в летний сезон
Туристы в Сочи протестуют против высоких цен на пляжные туалеты
Штрафы за самовольную врезку в системы водоснабжения дома повысят в 10 раз
Жена Валерия Меладзе показала 3-летнюю наследницу
Как реанимировать стареющие ягодные кустарники
Второй сезон "Фоллаута" будет посвящён исследованию мира Нью-Вегаса
Компот из клубники с яблоками: двойная фруктово-ягодная польза
Бегунья Гаврилова рассказала о самых сложных стартах
Цены на "Москвич 6" снизились: теперь доступнее на 426 тысяч рублей
Работа в офисе, в коллективе или удаленка: что выбирают представители поколения X и бумеры

Представители поколения X и бумеры отказываются от гибридной работы

1:12
Экономика

Новые данные Исследования условий труда и отношения к нему, ежемесячного опроса, проводимого с мая 2020 года, показали, что работники в возрасте 50-64 лет никак не рады удаленной работе, они лучше покинут стены дома, поедут в офис, дойдут до работы, пообщаются с коллегами. Об этом передает Business Insider.

Представители поколения X и бумеры отказываются от гибридной работы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Миллениалы и представители поколения Z с наименьшей вероятностью будут полностью работать на месте, так как отдают предпочтения гибридному формату.

Хосе Мария Барреро, один из ведущих исследователей опроса и доцент кафедры финансов в Бизнес-школе Технологического автономного института Мексики прокомментировал ситуацию: "У бумеров за плечами десятилетия опыта и привычка приходить в офис. "Мышечная память" заставляет их ходить на работу, а молодым работникам ближе гибридные технологии".

"Мне нужно быть среди людей. Мне нравится мой коллектив. Я проработал там 27 лет. Мы как одна семья. Это моя вторая семья", — рассказывает один из участников опроса.  

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Томаты начнут наливаться: в июне проведите эту подкормку — значительно повысит урожай

Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.

Чем важно подкормить томаты в июне?
Чем подкармливать лук в июне?
Подкормка лука в июне: обязательно внесите это для роста луковиц — овощ вырастет крупным и вкусным
Готовим знаменитый турецкий Islak Kek: влажный, пропитанный сиропом шоколадный пирог
Ленивые, но ласковые: топ-5 пород кошек для любителей тишины и порядка
Сводка с фронта: в Волчанске взят Агрегатный завод, отбита беспрецедентная атака дрон Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Гении среди кошек: топ-3 самых умных пород мурлык
Клубника не будет гнить: эта мера защитит ягоды от соприкосновения с землёй
Кислород боролся за выживание и победил: стали известны подробности об атмосфере Земли 2,5 миллиарда лет назад
Кислород боролся за выживание и победил: стали известны подробности об атмосфере Земли 2,5 миллиарда лет назад
Последние материалы
Сводка с фронта: в Волчанске взят Агрегатный завод, отбита беспрецедентная атака дрон
Как реанимировать стареющие ягодные кустарники
Второй сезон "Фоллаута" будет посвящён исследованию мира Нью-Вегаса
Компот из клубники с яблоками: двойная фруктово-ягодная польза
Бегунья Гаврилова рассказала о самых сложных стартах
Цены на "Москвич 6" снизились: теперь доступнее на 426 тысяч рублей
Мелитопольская черешня бьет рекорды по урожайности
Когда обгон тихохода может лишить вас водительских прав: объяснения ГАИ
Что безжалостно удалять с яблони в июне
BMC Public Health: дефицит витамина E и магния вреден для пожилых с гипертонией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников