Выпавшее рекордное количество осадков нанесли Флориде колоссальный ущерб

Ущерб в 1 млрд долларов: во Флориде объявлено чрезвычайное положение

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Чак Уотсон, специалист по моделированию стихийных бедствий, сообщает, что во Флориде ущерб от шторма может превысить 1 миллиард долларов. Об этом пишет Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В среду на юге Флориды выпало 20 дюймов осадков менее чем за 24 часа. Согласно Accuweather, количество осадков “вдвое превышает историческое среднее количество осадков за весь июнь”. Наводнение, произошедшее в среду, привело к частичному закрытию автомагистрали I-95 в округе Бровард и сотням задержек и отмен авиарейсов.

С начала 2024 года на США обрушилась серия суровых погодных условий. Сильные грозы привели к многочисленным торнадо по всей центральной части и среднему западу весной, а в Калифорнии в начале года наблюдалось несколько атмосферных штормов на реках. Ученые винят во все более суровых погодных явлениях антропогенное изменение климата.