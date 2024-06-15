Анализ инфляции в мае: цены в России выросли на 0,74%

Годовая инфляция в России составила 8,3 процента

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

В мае текущего года наблюдался прирост цен на 0,74 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно опубликованным данным Росстата о потребительских ценах, годовая инфляция в мае достигла 8,3 процента, в то время как в апреле этот показатель составлял 7,8 процента.

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Наибольший рост цен за год зарегистрирован в категориях овощей (+14 процентов), продуктов (+9) и услуг (+8,55). Среди конкретных товаров и услуг наибольший прирост цен за год отмечен у куриных яиц (+48,9 процента), затрат на путешествия за рубеж (+13,35) и отдых в санаториях (+12,87).

Согласно прогнозу Банка России, уровень инфляции к концу 2024 года должен составить 4-4,5 процента. Однако, учитывая, что уже в мае годовая инфляция превысила 8 процентов, Центробанк может пересмотреть свой прогноз.