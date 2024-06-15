Стало известно о новой мошеннической схеме с "закрытием кредитов"

Новая кредитная схема мошенников раскрыта

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мошенники разработали новую схему с "закрытием кредитов" для граждан России, выдавая себя за сотрудников инвестиционных компаний, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Telegram-канал "Вестник Киберполиции России".

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

В МВД России сообщили, что один из сотрудников по информационной безопасности Сбербанка заметил подозрительную активность, когда один из клиентов попытался погасить кредиты сразу для 27 человек.

Это стало отправной точкой для расследования, проведённого службой безопасности банка, в ходе которого были выявлены еще три аналогичные финансовые пирамиды.

По словам директора компании "S+Консалтинг" Александра Силакова, новая схема мошенничества представляет собой комбинацию классической финансовой пирамиды и кредитного механизма. Доходы первых участников выплачиваются за счёт средств последующих.