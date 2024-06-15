Новые экспортные возможности: российские лекарственные растения хотят экспортировать в Китай

В России имеется множество лекарственных растений, которые можно перерабатывать и экспортировать в Китай.
Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных 14 июня во время визита делегации комитета в КНР.
Двойных отметил, что на территории Российской Федерации существует большое количество лекарственных растений, подходящих для переработки и последующего экспорта в Китай.
Он добавил, что продукция компании может быть востребована и среди россиян.
Двойных подчеркнул, что работа будет продолжена в рамках созданной в Комитете рабочей группы после посещения производственных площадок предприятия по изготовлению лекарственных средств "Пунжэньтан".
Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.