"РФ есть чему поучиться у японцев": Путин призвал сохранять темпы развития России

Путин об экономическом успехе РФ: важно сохранить динамику

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия стремительно развивается, и ее экономика заняла четвертое место в мире, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев".

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Однако он подчеркнул, что нельзя терять темпы, почивая на лаврах.

Президент напомнил, что Всемирный банк поставил Россию на четвертое место по экономике, обогнав Японию. Он подчеркнул важность сохранения темпов развития, иначе ситуация может измениться.

Путин отметил, что в условиях быстрого развития Япония, с ее высокотехнологичной и современной экономикой, может снова начать подниматься, поскольку у неё есть "огромные преимущества".

Он также добавил, что несмотря на высокие экономические показатели, России есть чему поучиться у японцев, например, в сфере роботизации производства.