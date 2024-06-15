"РФ есть чему поучиться у японцев": Путин призвал сохранять темпы развития России

Россия стремительно развивается, и ее экономика заняла четвертое место в мире, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
Однако он подчеркнул, что нельзя терять темпы, почивая на лаврах.
Президент напомнил, что Всемирный банк поставил Россию на четвертое место по экономике, обогнав Японию. Он подчеркнул важность сохранения темпов развития, иначе ситуация может измениться.
Путин отметил, что в условиях быстрого развития Япония, с ее высокотехнологичной и современной экономикой, может снова начать подниматься, поскольку у неё есть "огромные преимущества".
Он также добавил, что несмотря на высокие экономические показатели, России есть чему поучиться у японцев, например, в сфере роботизации производства.
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