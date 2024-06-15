Недвижимость мечты: роскошные апартаменты в центре Сочи продаются за 767 миллионов

Самая дорогая недвижимость у Чёрного моря продаётся в Сочи

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Самая дорогая недвижимость на побережье Чёрного моря находится в Сочи. Аналитики платформы bnMAP.pro провели исследование рынка первичного жилья на курорте. Результаты исследования опубликовал РБК.

Фото: Pexels by Pixabay is licensed under CC0

На продажу выставлены апартаменты в центре Сочи, оценённые в 767 миллионов рублей. Их площадь составляет 384 квадратных метра.

Самый доступный вариант жилья также найден в Сочи: объект площадью 19 квадратных метров стоит 2,2 миллиона рублей.

Среди других недорогих предложений можно выделить 22-метровую студию комфорт-класса за 2,7 миллиона рублей и 17-метровую студию стоимостью 3,5 миллиона рублей.

Всего на данный момент на Черноморском побережье предлагается около 18 тысяч объектов недвижимости, более половины из которых расположены в Сочи.