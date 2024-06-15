На благо России: на Сахалине возрождаются студенческие отряды

Рыбопромышленники Сахалина приглашают студотряды в свои проекты

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

С прошлого года Сахалинская область является опорной площадкой для проведения путинных проектов с участием молодежи со всей России.

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В этом году будет организовано 5 проектов. Четыре студенческих отряда будут работать на рыбоперерабатывающих предприятиях региона.

Студенческие отряды играют важную роль в общественной жизни, помогая решать актуальные проблемы и поддерживая различные сообщества в учебном заведении и за его пределами. Они способствуют формированию активного и неравнодушного к окружающему миру поколения.

Участие в студенческих отрядах не только способствует развитию личности и приобретению полезных навыков, но и позволяет ощутить себя частью большой и солидарной команды, готовой делать позитивный вклад в общественную жизнь и развитие страны.

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