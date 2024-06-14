Экономист Беляев назвал альтернативу "токсичному" доллару

Беляев: рубль и юань заменят "токсичный" доллар

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что доллар стал токсичным, и многие страны, включая БРИКС, ищут ему альтернативу для торговли. Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня", пояснил, что такие альтернативы уже существуют, среди них рубль и юань.

Фото: flickr.com by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Беляев объяснил, что доллар долгое время доминировал, потому что за него можно было купить необходимые товары в любой стране, а не только в США. Сейчас, в альтернативном экономическом полушарии, доминирует Китай, что позволило юаню соперничать с долларом и даже в некоторых аспектах превосходить его.

Беляев также отметил, что Россия активно продвигает расчёты в рублях с другими странами, особенно в тех областях, где является ведущим производителем, например, в энергетике.

Однако, по его словам, юань ещё не стал удобным инструментом для потребителей и инвесторов, и для этого необходимы более выгодные предложения на рынке.