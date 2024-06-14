Экономист Беляев назвал альтернативу "токсичному" доллару

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что доллар стал токсичным, и многие страны, включая БРИКС, ищут ему альтернативу для торговли. Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня", пояснил, что такие альтернативы уже существуют, среди них рубль и юань.
Беляев объяснил, что доллар долгое время доминировал, потому что за него можно было купить необходимые товары в любой стране, а не только в США. Сейчас, в альтернативном экономическом полушарии, доминирует Китай, что позволило юаню соперничать с долларом и даже в некоторых аспектах превосходить его.
Беляев также отметил, что Россия активно продвигает расчёты в рублях с другими странами, особенно в тех областях, где является ведущим производителем, например, в энергетике.
Однако, по его словам, юань ещё не стал удобным инструментом для потребителей и инвесторов, и для этого необходимы более выгодные предложения на рынке.
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