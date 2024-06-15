Садоводы несказанно рады урожаю мелитопольской черешни

К началу июня в Мелитопольском районе собрано уже 88 тонн черешни. В целом ожидается собрать 235 тонн сладкой ягоды. Об этом передает agroxxi.ru.
Аграрии отмечают, что это рекордный урожай за последние 17 лет. Поставки налажены в различные регионы России.
Черешня богата антиоксидантами, включая витамин С и каротиноиды, которые способствуют здоровью кожи и иммунной системы. Она также содержит витамины группы В, калий, магний и диетические волокна.
Ягоды часто употребляются в свежем виде как десерт, используются для приготовления компотов, варенья. В некоторых культурах черешня ассоциируется с долголетием и семейным счастьем.
Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.