Садоводы несказанно рады урожаю мелитопольской черешни

Мелитопольская черешня бьет рекорды по урожайности

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

К началу июня в Мелитопольском районе собрано уже 88 тонн черешни. В целом ожидается собрать 235 тонн сладкой ягоды. Об этом передает agroxxi.ru.

Фото: flickr.com by INRA DIST is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Аграрии отмечают, что это рекордный урожай за последние 17 лет. Поставки налажены в различные регионы России.

Черешня богата антиоксидантами, включая витамин С и каротиноиды, которые способствуют здоровью кожи и иммунной системы. Она также содержит витамины группы В, калий, магний и диетические волокна.

Ягоды часто употребляются в свежем виде как десерт, используются для приготовления компотов, варенья. В некоторых культурах черешня ассоциируется с долголетием и семейным счастьем.