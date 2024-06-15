Лучше говядина: новое поколение китайцев переходит на европеизированную структуру потребления мяса

Китайский рынок говядины для российских производителей представляет большой интерес

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, в течение 4 месяцев Китай получил 1 млн тонн импорта говядины. Объем впечатляющий!

Фото: commons.wikimedia.org by Slayschips is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако этого, конечно, недостаточно с учетом численности населения страны. Поэтому китайский рынок представляет большой интерес для российского аграрного сектора. К тому же молодое поколение предпочтения отдает именно говядине:

говядина является отличным источником белка, который необходим для роста и развития организма, особенно в период активного физического развития;

мясо имеет насыщенный вкус и приятную текстуру, что делает ее привлекательным продуктом для употребления;

может быть приготовлена различными способами — на гриле, тушеная, жареная и т. д., что дает возможность экспериментировать с различными рецептами и приготовить разнообразные блюда.