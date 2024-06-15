Все отечественное - и арбузы, и дыни!

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Урожай бахчевых культур в России ожидается на уровне 2023 года

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Основные производители бахчевых культур в России — Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Ростовская, Оренбургская, Херсонская области, Краснодарский край, республики Дагестан и Крым, а также Чеченская Республика.

Фото: unsplash.com by Juja Han juja_han is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Погодные условия здесь наиболее благоприятные для формирования урожая. Кроме этого, функционирует надежная система орошения в случае засухи. Поэтому этим летом урожай арбузов и дынь ожидается на уровне прошлого года.

Традиционно в различных городах России проводятся арбузные фестивали. Гости могут участвовать в конкурсах на самые оригинальные и креативные скульптуры из арбузов, дегустировать различные блюда, участвовать в мастер-классах по его выращиванию и хранению, приобрести сувениры с тематикой арбузов.

Фестиваль арбуза становится все популярнее среди туристов и жителей страны, так как это отличный способ провести время на свежем воздухе, попробовать вкусные угощения и узнать много нового об этой замечательной ягоде. Кстати, ложной все же ягоде.