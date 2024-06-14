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Финансовый эксперт рассказал, когда доллар будет стоить по 30 рублей

Финансит: доллар стабилизируется на уровне 60-70 рублей

0:41
Экономика

Финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что предположения о курсе доллара в 30 или 200 рублей являются нереалистичными и демонстрируют недостаточное понимание экономики.

Финансит: доллар стабилизируется на уровне 60-70 рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он подчеркнул, что курс валюты зависит от общего состояния экономики и отметил, что доллар, вероятнее всего, стабилизируется на уровне 60-70 рублей.

Беляев также указал, что рубль сейчас существенно недооценен по отношению к доллару, и добавил, что тем, кто не разбирается в экономике, не стоит следить за валютными курсами.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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