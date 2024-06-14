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Рост на 15%: назван лидер рейтинга самых дорогих компаний мира

Apple стала первой в рейтинге самых дорогих брендов мира

1:15
Экономика

В 2024 году компания Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира, став лидером третий раз подряд, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ежегодный отчёт BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.

Apple стала первой в рейтинге самых дорогих брендов мира
Фото: flickr.com by Flickr user Butz.2013 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Apple стала первой компанией, стоимость которой превысила $1 трлн, достигнув $1,016 трлн после роста на 15% за год.

В рейтинге также представлены Google (холдинг Alphabet Inc.) с ростом на 30% до $753,5 млрд, Microsoft с увеличением на 42% до $712,9 млрд, Amazon с приростом на 23% до $576,6 млрд и McDonald's с повышением на 16% до $221,9 млрд. Эти компании и ранее входили в данный рейтинг.

Самый значительный рост продемонстрировала Nvidia: стоимость бренда увеличилась в 2,8 раза, достигнув $201,8 млрд. Благодаря этому Nvidia поднялась в рейтинге на 18 позиций, заняв шестое место.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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