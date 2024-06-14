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В России минимум на 15% подорожают бахчевые

В России могут подорожать арбузы и дыни

0:59
Экономика

В Ростове и области ожидается повышение цен на бахчевые культуры минимум на 15%. Аграрии предупредили о подорожании арбузов и дынь, сообщает издание "Новости Ростова-на-Дону".

В России могут подорожать арбузы и дыни
Фото: unsplash.com by Juja Han juja_han is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кроме того, местные сливы, абрикосы и персики уже подорожали на 2-5%. Средняя цена слив выросла на 5% по сравнению с прошлым годом и сейчас составляет 286 рублей за килограмм.

Персики теперь в среднем стоят 189 рублей, что на 4% дороже. Нектарины и абрикосы подорожали на 2% и продаются по 198 и 212 рублей за килограмм соответственно.

Рост цен на арбузы и дыни связан с подорожанием семян почти на 15%, а также с увеличением расходов на топливо и оплату труда. Дополнительно, погодные условия в регионе, такие как заморозки и засуха, могут повлиять на объёмы урожая.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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