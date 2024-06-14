Эксперт рассказал, что делать, чтобы не потерять все сбережения в долларах

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Как действовать владельцам депозитов в долларах и евро в России

1:27
Экономика

Управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев объяснил, что лето преподнесло неожиданное испытание для тех, кто держал свои накопления в американских долларах или евро, и предложил решения для выхода из сложившейся ситуации.

Как действовать владельцам депозитов в долларах и евро в России
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его словам, из-за санкций США Московская биржа была вынуждена остановить торги этими валютами, что вызвало у многих опасения за свои валютные сбережения. Однако, паниковать не стоит — доллары и евро продолжают оставаться законным средством платежа в России, важно только следовать нескольким рекомендациям.

Русяев подчеркнул, что не следует продавать имеющуюся наличную валюту спекулянтам по невыгодному курсу, поскольку в ближайшие дни ситуация на рынке стабилизируется и обменники банков нормализуют свои котировки.

Он посоветовал владельцам крупных сумм валюты часть из них продать официально по выгодному курсу и разместить рублёвый эквивалент на депозит под высокие проценты, сообщает Общественная Служба Новостей.

Кроме того, Русяев отметил, что если сбережения хранятся на валютных банковских счетах, их лучше оставить нетронутыми, так как вклады остаются застрахованными и будут обслуживаться банками в обычном режиме.

Он рекомендовал следить за информацией от финансовых регуляторов о новом порядке определения курсов валют.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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