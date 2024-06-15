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Экзотический фрукт, вскруживший китайцам голову

Не каждый может себе позволить: дуриан в Китае стал символом высокого статуса

1:26
Экономика

В Китае растет аппетит к дурианам. В общей сложности китайские гурманы съели свежих дурианов на сумму 6,7 млрд долларов в прошлом году по сравнению с 4 млрд долларов в 2022 году и 1,6 млрд долларов в 2019 году. Об этом передает The Economist.

Не каждый может себе позволить: дуриан в Китае стал символом высокого статуса
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Мякоть дуриана сладкая и кремообразная, с неповторимым вкусом, который некоторым напоминает карамель. Текстура плода мягкая и нежная, похожая на крем или пудинг. Запах дуриана может вызывать амбивалентные реакции — некоторые обожают его, в то время как другие считают его невыносимым и порой сравнивают с запахом гниющего мяса, потных носков.
Плоды богаты витаминами и минералами, такими как витамин С, калий, магний. Однако из-за высокого содержания калорий и сахаров лучше употреблять их в умеренных количествах.

Средний дуриан из Таиланда, являющегося основным поставщиком, обойдется в 20 долларов. Сорт "мусанг кинг" может стоить до 80 долларов за штуку. Сегодня растет число китайцев, которые могут позволить себе этот экзотический фрукт. А это о многом говорит — средний класс расширяется. Покупка дурианов стала показателем высокого статуса в китайском обществе.

 

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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