Конструктором "Роби" из Тюмени интересуются образовательные учреждения за рубежом

Аналог Lego из Тюмени начали поставлять в Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан. Также разработкой компании "Хроника" заинтересовались компании из Армении и Азербайджана. Поставки налажены в Бразилию, Африку, Швейцарию. Об этом сообщает Telegram-канал "РБК Тюмень".
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Конструктор "Роби" выбирают преимущественно образовательные центры. Основатель компании рассказал, что на экспорт направляется 10% наборов. Основные поставки налажены в российские регины.
Конструкторы для детей предлагают широкий спектр возможностей для творчества и развития:
дети могут строить различные модели и конструкции, используя свою фантазию;
многие конструкторы предназначены для игры в группе, что помогает детям развивать навыки коммуникации, сотрудничества;
сборка конструктора требует терпения и усердной работы — дети учатся преодолевать трудности;
помощью конструкторов дети могут познакомиться с принципами механики, электроники и других научных областей, что способствует обобщенному развитию и расширению кругозора;
улучшается мелкая моторика рук, координация движений и пространственное воображение при сборке конструктора.