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Конструктором "Роби" из Тюмени интересуются образовательные учреждения за рубежом

Тюменский аналог популярного конструктора Lego начали поставлять за рубеж

1:18
Экономика

Аналог Lego из Тюмени начали поставлять в Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан. Также разработкой компании "Хроника" заинтересовались компании из Армении и Азербайджана. Поставки налажены в Бразилию, Африку, Швейцарию. Об этом сообщает Telegram-канал "РБК Тюмень".

Тюменский аналог популярного конструктора Lego начали поставлять за рубеж
Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Конструктор "Роби" выбирают преимущественно образовательные центры. Основатель компании рассказал, что на экспорт направляется 10% наборов. Основные поставки налажены в российские регины.

Конструкторы для детей предлагают широкий спектр возможностей для творчества и развития:

  • дети могут строить различные модели и конструкции, используя свою фантазию;
  • многие конструкторы предназначены для игры в группе, что помогает детям развивать навыки коммуникации, сотрудничества;
  • сборка конструктора требует терпения и усердной работы — дети учатся преодолевать трудности;
  • помощью конструкторов дети могут познакомиться с принципами механики, электроники и других научных областей, что способствует обобщенному развитию и расширению кругозора;
  • улучшается мелкая моторика рук, координация движений и пространственное воображение при сборке конструктора.

 

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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