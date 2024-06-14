Конструктором "Роби" из Тюмени интересуются образовательные учреждения за рубежом

Тюменский аналог популярного конструктора Lego начали поставлять за рубеж

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналог Lego из Тюмени начали поставлять в Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан. Также разработкой компании "Хроника" заинтересовались компании из Армении и Азербайджана. Поставки налажены в Бразилию, Африку, Швейцарию. Об этом сообщает Telegram-канал "РБК Тюмень".

Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Конструктор "Роби" выбирают преимущественно образовательные центры. Основатель компании рассказал, что на экспорт направляется 10% наборов. Основные поставки налажены в российские регины.

Конструкторы для детей предлагают широкий спектр возможностей для творчества и развития:

дети могут строить различные модели и конструкции, используя свою фантазию;

многие конструкторы предназначены для игры в группе, что помогает детям развивать навыки коммуникации, сотрудничества;

сборка конструктора требует терпения и усердной работы — дети учатся преодолевать трудности;

помощью конструкторов дети могут познакомиться с принципами механики, электроники и других научных областей, что способствует обобщенному развитию и расширению кругозора;

улучшается мелкая моторика рук, координация движений и пространственное воображение при сборке конструктора.