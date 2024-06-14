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Миллениалы и представители поколения Z назвали путешествия одним из самых важных пунктов в своей жизни

Миллениалы и представители поколения Z чаще выбирают путешествия

1:22
Экономика

В опросе Business Insider, проведенном в сотрудничестве с YouGov, миллениалы (поколение людей, родившихся примерно с 1981 по 1996 год) назвали путешествия одной из своих самых важных целей на следующие пять лет, более важной, чем полноценные романтические отношения, владение домом, продвижение по карьерной лестнице или создание семьи.

Миллениалы и представители поколения Z чаще выбирают путешествия
Фото: flickr.com by Visions of Domino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Фактически, единственными двумя целями, которые миллениалы считали более важными, чем путешествия, были финансовая стабильность и улучшение своего здоровья. В опросе, проведенном Morning Consult в 2023 году, как миллениалы, так и представители поколения Z (поколение людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 год) совершали частые турпоездки.

"Многие из моих клиентов поколения Z делают карьеру уже в начале своего пути, поэтому они часто ищут направления, которые позволят им расслабиться, максимально использовать ограниченные дни отпуска и бюджет", — рассказывает Кайла Смит, консультант по туризму Sojourney Travel, компании, специализирующейся на пляжном отдыхе, круизах и поездках в тематические парки.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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