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Судану грозит "неминуемый риск голода”

756 000 суданцев столкнутся с голодом в ближайшие месяцы

1:15
Экономика

756 000 человек в Судане могут столкнуться с катастрофической нехваткой продовольствия к сентябрю, согласно предварительному прогнозу ООН. Об этом передает Reuters.

756 000 суданцев столкнутся с голодом в ближайшие месяцы
Фото: voanews.com by Джейсон Патинкин is licensed under public domain

В истерзанной войной стране ситуация ухудшается. Прогноз, опубликованный в декабре, показал, что 17,7 миллиона человек, или 37% населения, столкнулись с высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности.

В Судане боевые действия вспыхнули в Хартуме в апреле 2023 года и быстро распространились по всей стране. Возобновилось этническое кровопролитие в регионе западный Дарфур, миллионы людей вынуждены были бежать. Число внутренних перемещений в Судане из-за текущего и прошлых конфликтов превысило 10 миллионов человек. Страна переживает крупнейший в мире кризис перемещения населения.

В прошлом месяце агентства ООН также заявили, что Судану грозит "неминуемый риск голода”. Согласно совместному заявлению руководителей ООН, включая Верховного комиссара по правам человека, около 3,6 миллиона детей страдают от острого недоедания.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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