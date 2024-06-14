ЦБ предупредил о подвохах, с которыми могут столкнуться россияне при открытии депозитов в долларах и евро

Банк России предупредил о возможных подводных камнях, с которыми могут столкнуться граждане России, открывая депозиты в долларах США и евро. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте регулятора.
Центробанк отметил, что несмотря на введение санкций против Мосбиржи и приостановку торговли американской и европейской валютой, все средства на счетах граждан и компаний в российских банках в указанных валютах остаются неприкосновенными.
Тем не менее, ЦБ предупредил о определенных рисках в части доходности депозитов в иностранной валюте для вкладчиков.
Важно помнить, что в соответствии с действующими ограничениями при открытии депозита конвертация средств с рублёвого счета будет произведена по курсу вашего банка, а вывод средств возможен только в рублях по курсу банка на момент снятия.
В результате для хранения сбережений рублёвые счета и вклады могут оказаться более предпочтительными, поэтому стоит учитывать и актуальные предложения российских банков по депозитам в рублях.
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