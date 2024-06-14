Эксперт назвал россиянам лучшую валюту для хранения сбережений

Эксперт: рубль — лучшая валюта для сбережений

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый аналитик Александр Разуваев посоветовал россиянам сохранять сбережения в рублях. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что для жителей России доллар и евро стали менее привлекательными валютами.

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По его словам, у рубля более высокие ставки по вкладам, и Центробанк РФ предпринял шаги для поощрения граждан сохранять деньги в российской валюте.

Согласно словам эксперта, для россиян доллар и евро уже не так привлекательны. Что касается сбережений, лучше забыть про валюту. В РФ очень высокие ставки по вкладам. Центробанк предпринял меры, чтобы граждане сохраняли в рублях.

Эксперт заключил, что с валютой лучше не заморачиваться. Если вам действительно нужна валюта, есть дирхам, юань, азербайджанский манат.