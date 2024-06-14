Канада ввела санкции против российской авиакомпании "Победа"

Санкции против "Победы": Канада приняла решение

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Канады приняли решение ввести санкции против основной российской бюджетной авиакомпании, сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление Министерства иностранных дел североамериканской страны.

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Этот шаг затронул популярного отечественного лоукостера "Победа". Кроме того, под санкционные меры попали несколько юридических лиц, включая Новороссийское морское пароходство и АО "Электроавтоматика".

Ранее в мае Министерство финансов США расширило список лиц, на которых распространяются санкции в связи с Россией. В список Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) были внесены 29 физических и 250 юридических лиц, включая российский лоукостер "Победа".