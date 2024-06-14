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Coca-Cola хочет вернуться в Россию: компания подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков

Coca-Cola подаёт заявки на регистрацию товарных знаков в России

1:06
Экономика

Американская компания по производству безалкогольных напитков The Coca-Cola Company, которая в 2022 году прекратила свою деятельность в России, в апреле текущего года подала три заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент.

Coca-Cola подаёт заявки на регистрацию товарных знаков в России
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные ведомства.

По информации издания, данные заявки относятся к брендам Coca-Cola, Sprite и Fanta и заявлены в 32-м и 33-м классах Международной классификации товаров и услуг, охватывающих напитки безалкогольные и алкогольные, газированную воду и другие продукты.

Напомним, в свете начала Россией специальной военной операции на Украине, многие западные компании, включая McDonald's, The Coca-Cola Export Corporation, Nike Inc., Adidas AG, Inditex S. A. (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka), приняли решение приостановить свою деятельность в России или полностью покинуть российский рынок.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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