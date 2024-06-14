У стран БРИКС может появиться новый партнер

Тайланд намерен присоединиться к БРИКС

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава МИД Таиланда Марит Сангиампхонг передал Сергею Лаврову письмо, в котором изложены намерения страны войти в состав БРИКС.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Таким образом королевство планирует в будущем укрепить свое положение на международной арене, а также развивать экономические отношения с членами организации.

Страны БРИКС обладают огромными ресурсами и влиянием на мировой рынок, поэтому их совместные усилия могут повлиять на мировую экономику и политику.

Несмотря на различия в культуре, языке и идеологии, страны БРИКС стремятся к укреплению своего сотрудничества и созданию более справедливого мирового порядка. В рамках сотрудничества проводятся регулярные встречи и саммиты, где обсуждаются важные вопросы и принимаются совместные решения.