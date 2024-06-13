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Санкции против Мосбиржи: финансист объяснил россиянам, что сейчас делать с валютой и в чём держать накопления

Финансист Коган: санкции против Мосбиржи не угрожают валютным счетам россиян

3:23
Экономика

Россиянам с валютными счетами не стоит беспокоиться из-за санкций США, поскольку они направлены не на банки, а на Московскую биржу, заявил финансист Высшей школы экономики Евгений Коган в интервью NewsInfo.Ru.

Финансист Коган: санкции против Мосбиржи не угрожают валютным счетам россиян
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

12 июня США ввели санкции против Московской биржи и её дочерних компаний — Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. В результате холдинг прекратил торги долларом и евро, что вызвало панику среди россиян, которые поспешили в обменные пункты для продажи или покупки иностранной валюты.

По мнению Когана, паниковать и бежать скупать валюту из-за санкций не стоит.

"Доллар на фьючерсных торгах сейчас слабеет, рубль очень сильно укрепляется. На фьючерсах в моменте торги идут ниже, чем 88. То есть рубль укрепился почти на 1,5-2 рубля. Поэтому бежать и покупать доллары, пользуясь тем, что они слабеют — это ещё понятно. Но бежать и покупать доллар по любой цене — а ведь сейчас обменники и банки выставили цены совершенно непотребные — это глупо," — пояснил эксперт.

Коган подчеркнул, что за сохранность валютных счетов беспокоиться не стоит, поскольку санкции США направлены на Московскую биржу, а не на банки. Однако конвертация валюты в рубли или другие валюты станет более сложной и затратной, добавил финансист. По его словам, дальше торги будут проходить по межбанковскому курсу и так далее.

"Я думаю, что пока психовать точно не стоит. Кто еще не избавился от валюты и не купил замещающие облигации — наверное, имеет смысл это сделать, но не сегодня. Надо немножко переждать, когда всё успокоится. Я бы сейчас не спешил", — рассказал эксперт.

Последствия от санкций будут, отметил он. Прежде всего, торги переместятся в фазу внебиржевых, что менее прозрачно и более затратно. Это приведёт к росту издержек для экспортёров и импортёров, а также тех, кто хотел захеджировать свои операции. Однако санкции не настолько критичны, чтобы впадать в панику, успокоил Коган.

Валютные счета держать бессмысленно

Эксперт отметил, что валютные накопления как инвестиция не имеют смысла. По словам Когана, они обоснованы только в том случае, если нужно накопить на конкретную цель, например, обучение ребёнка за границей. В остальных случаях гораздо выгоднее использовать рублёвые финансовые инструменты, подчеркнул финансист.

"Я не понимаю, для чего сейчас держать валютные накопления. Если как инвестиция, то купите вы замещающие облигации того же "Газпрома", других надёжных компаний. Эти облигации дают привязку к доллару и еще плюс 5-6%. Это немало. Хотите привязаться к доллару и золоту — пожалуйста, вот вам валютные облигации того же "Селигдара", которые, по сути, золотые облигации — золото, ещё и с купонами 5,5% или 6%", — посоветовал собеседник NewsInfo.Ru.

Ранее в Китае рассказали о нестандартном ответе России на санкции США.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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