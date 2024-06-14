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Сборы за транзит грузов через Босфор и Дарданеллы повысятся с 1 июля

Турция увеличит тарифы на транзит через Босфор и Дарданеллы

Экономика

С 1 июля Турция вводит новые тарифы на транзит через Босфор и Дарданеллы. Сборы за транзит грузов повысятся на 14,7%. Такая мера должна увеличить приток иностранной валюты в казну. Обновление тарифов началось в 2022 году. До этого почти 39 лет стоимость за транзит оставалась неизменной.

Турция увеличит тарифы на транзит через Босфор и Дарданеллы
Фото: web.archive.org by Rusik_z is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Транзит грузов через Босфор и Дарданеллы имеет важное стратегическое значение, поскольку позволяет сократить путь между Европой и Азией, что облегчает торговлю и обмен товарами. Однако, из-за узкости проливов и большого количества судов, проходящих через них, существует опасность столкновений и аварий.

Для обеспечения безопасного транзита через Босфор и Дарданеллы приняты специальные международные правила и регламенты, которые обязаны соблюдать все суда, проходящие через эти проливы. Также действуют строгие ограничения на максимальный размер судов, проходящих через Босфор и Дарданеллы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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