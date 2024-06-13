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5 секретов экономии на бензине, о которых вам не говорили

Экономия на бензине в 2024: практические советы

1:31
Экономика

Стоимость бензина может быть значительной частью расходов в бюджете любого водителя. В 2024 году, когда цены на топливо могут быть подвержены изменениям из-за различных факторов,  экономия на бензине становится особенно актуальной.

Экономия на бензине в 2024: практические советы
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain

Вот несколько практических советов, которые помогут вам сэкономить на топливе и сделать вашу поездку более экономичной и эффективной.

Правильное давление в шинах играет ключевую роль в экономии топлива. Проверяйте давление регулярно и поддерживайте его на рекомендуемом уровне производителем автомобиля. 

Регулярное обслуживание вашего автомобиля, включая замену масла, фильтров и свечей зажигания, помогает поддерживать оптимальную работу двигателя. Хорошо настроенный и чистый двигатель потребляет меньше топлива.

Уменьшите лишний вес в автомобиле и избегайте использования багажника для хранения ненужных предметов. Также закрывайте окна при движении на высокой скорости, чтобы уменьшить аэродинамическое сопротивление.

Избегайте резких ускорений и торможений. Плавное ускорение и заранее планируемые остановки могут значительно снизить расход топлива. Используйте круиз-контроль на открытых дорогах для поддержания постоянной скорости.

Избегайте заправок в тех районах, где цены на топливо обычно выше. Планируйте ваш маршрут так, чтобы заправиться там, где цены ниже.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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