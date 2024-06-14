Канадская семья, переехавшая в Нижегородскую область, займется фермерством

Многодетная семья из Канады будет строить ферму в Нижегородской области

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава семьи Аренд Фейнстра сообщил, что выбрал участок для строительства фермы. Мужчина также приобрел трактор с плугом. Со временем он надеется, что появится и другая сельхозтехника. Об этом сообщает "Нижегородская правда".

Фото: Library of Congress by Highsmith, Carol M. is licensed under Public Domain Mark 1.0 Universal

Весной 2024 года 39-летний канадец с женой и девятью детьми получили временное убежище. Для проживания они выбрали Нижегородскую область, так как, по словам мужчины, здешний климат напоминает канадский.

В будущем семья надеется заняться продажей сельхозпродукции. А пока основные расходы семьи — продукты питания. Слабое знание языка мешает иностранцам претендовать на гражданство. Однако не намерены отступать перед трудностями — планируют продолжить свое дело в России — разводить крупный рогатый скот и вести продажу мяса и молока.