Россиянам посоветовали подождать с покупками долларов и евро

Эксперт: причин для паники по поводу покупки валюты нет

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый эксперт Алексей Кричевский в интервью для "Газеты.Ru" отметил, что поводов для паники по поводу покупки валюты нет.

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По его мнению, в ближайшее время россияне массово начнут скупать наличные доллары и евро, как это происходило в первые дни кризисов 2014 и 2020 годов. Однако, он подчеркнул, что нет необходимости принимать поспешные решения.

Эксперт также посоветовал "переждать бурю", а в случае острой необходимости занять доллары или евро у друзей, пообещав вернуть долг в той же валюте.

Однако, если валюта действительно нужна срочно, то стоит пойти и купить её, заключил аналитик.