Пчеловоды фермерских хозяйств России обеспокоены наплывом среднеазиатских пчел

Российские пчеловоды бьют тревогу: среднерусская пчела исчезнет через 10 лет

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поголовье пчел в фермерских хозяйствах России продолжает сокращаться. Кроме глобальных угроз (активное использование пестицидов в сельском хозяйстве), добавились новые. Об этом пишет "Свое. Медиа от Россельхозбанка".

Фото: flickr.com by Forest Wander is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На территории России распространена среднерусская пчела, которая приспособлена к особенностям климата. Она выдерживает длительные суровые зимы, возвратные заморозки. Однако из-за завоза пчел из Средней Азии нависли новые реальные угрозы. Азиатские пчелы заражены опасным вирусом и не приспособлены к климатическим условиям российских регионов. Спаривание пчел из разных регионов ведет к размыванию генофонда.

Между тем Минсельхоз РФ ограничил поставки пчелосемей из Средней Азии, введены штрафы, усилены профилактические меры по содержанию пчелосемей.