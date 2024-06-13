ЦБ РФ после санкций на Мосбиржу впервые установил официальные курсы на основе внебиржевых торгов

Центральный банк впервые после введения новых санкций объявил официальные курсы валют, основываясь на данных внебиржевых торгов. Курс доллара составил 88,21 рубля, а евро — 94,83 рубля.
Регулятор отметил, что результаты, полученные на основе отчетности банков и информации с внебиржевого рынка, показывали незначительные отклонения от официальных курсов, установленных Банком России.
В ЦБ заявили, что это подтверждает, что данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса валютных пар на внутреннем рынке.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.