В России оценили влияние новых американских санкций на отечественную экономику

Новые американские санкции окажут некоторое влияние на российскую экономику, но оно не будет значительным.
Такое мнение высказал глава центра экономики России исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин в интервью РИА Новости.
По мнению эксперта, с конца февраля 2022 года, когда Запад начал вводить масштабные санкции против России, США и Евросоюз практически исчерпали свои инструменты для новых ограничений и фактически изолировали Москву от своих рынков.
Сюй Полин отметил, что Россия выдержала санкционное давление и смогла добиться экономического роста в 2023 году.
Экономист подчеркнул, что российская экономика практически избавилась от зависимости от рынков Европы и США, а также от западных технологий, капитала и инвестиционных продуктов.
Он также отметил, что вклад энергетического сектора в экономический рост страны уменьшился.
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