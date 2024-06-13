В России оценили влияние новых американских санкций на отечественную экономику

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Эксперт: американские санкции окажут влияние на экономику РФ

1:06
Экономика

Новые американские санкции окажут некоторое влияние на российскую экономику, но оно не будет значительным.

Эксперт: американские санкции окажут влияние на экономику РФ
Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Такое мнение высказал глава центра экономики России исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин в интервью РИА Новости.

По мнению эксперта, с конца февраля 2022 года, когда Запад начал вводить масштабные санкции против России, США и Евросоюз практически исчерпали свои инструменты для новых ограничений и фактически изолировали Москву от своих рынков.

Сюй Полин отметил, что Россия выдержала санкционное давление и смогла добиться экономического роста в 2023 году.

Экономист подчеркнул, что российская экономика практически избавилась от зависимости от рынков Европы и США, а также от западных технологий, капитала и инвестиционных продуктов.

Он также отметил, что вклад энергетического сектора в экономический рост страны уменьшился.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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