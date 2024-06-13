Иск против компании Галкина*: дело связано "с взысканием задолженности"

Завод имени В.А. Дегтярёва подал в суд на компанию брата Галкина*

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Завод имени В.А. Дегтярёва подал иск против ООО "Оружейные системы", одним из основателей которого является Дмитрий Галкин*, сообщает EADaily.

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Согласно информации РБК, данные о соучредителе компании — Галкине* Дмитрии Александровиче — полностью совпадают с данными брата юмориста, Максима Галкина*, который эмигрировал из России в Израиль.

Исковое заявление было принято к производству судом 7 июня. В определении суда указано, что иск связан с "взысканием задолженности по договору поставки от 13.01.2023 г.". По сведениям ТАСС, сумма исковых требований составляет 2,17 млн рублей.

Компания "Оружейные Мастерские" была зарегистрирована 17 декабря 2012 года в подмосковном Щёлково. Основным видом её деятельности является производство оружия и боеприпасов. В 2021 году прибыль компании составила около 48,7 млн рублей, а выручка достигла 1,2 млрд рублей.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.