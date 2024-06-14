На внутреннем рынке РФ увеличился спрос на трубача

В ресторанном секторе России вырос спрос на деликатесных трубачей

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 90-е годы дальневосточный трубач уходил на экспорт — пользовался спросом в ресторанах по всему мира. Спрос на внутреннем рынке увеличился благодаря усилиям поварского сообщества, которое сформировало культуру потребления деликатеса в России. Об этом передает РБК.

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Сегодня трубачи, которые добываются в Охотском море, применяются для приготовления широкой линейки блюд в ресторанном секторе. Приготовление моллюска не вызывает никаких проблем.

Вылов трубача в РФ стабилен. Поэтому цена на него за последние пять лет почти не изменилась — около 1350 руб. за 1 кг.

Название моллюска происходит от его спиральной раковины, внутри которой находится мягкое и нежное мясо белого цвета. Вкус трубача напоминает одновременно и краба, и кальмара, и креветок.