На внутреннем рынке РФ увеличился спрос на трубача

В 90-е годы дальневосточный трубач уходил на экспорт — пользовался спросом в ресторанах по всему мира. Спрос на внутреннем рынке увеличился благодаря усилиям поварского сообщества, которое сформировало культуру потребления деликатеса в России. Об этом передает РБК.
Сегодня трубачи, которые добываются в Охотском море, применяются для приготовления широкой линейки блюд в ресторанном секторе. Приготовление моллюска не вызывает никаких проблем.
Вылов трубача в РФ стабилен. Поэтому цена на него за последние пять лет почти не изменилась — около 1350 руб. за 1 кг.
Название моллюска происходит от его спиральной раковины, внутри которой находится мягкое и нежное мясо белого цвета. Вкус трубача напоминает одновременно и краба, и кальмара, и креветок.
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