Германия саботирует принятие 14-го пакета санкций против России

Западные СМИ сообщают о несогласии Германии мерами 14-го пакета санкций против России

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральное правительство Германии не согласно с некоторыми положениями нового пакета санкций Европейского союза против России. Об этом сообщает немецкое агентство DPA, ссылаясь на источники в Брюсселе.

По информации собеседников агентства, немецкие власти выступают против мер, которые могут затруднить обход ранее введённых ограничений. Они также настаивают на исключении из списка компаний, подлежащих ответственности за нарушение санкционного режима, зарубежных филиалов предприятий. Кроме того, Германия хочет смягчить некоторые обязательства по отчётности о соблюдении санкций, например, ограничение по использованию российской системы обмена финансовой информацией.

Как предполагает агентство, требование Германии основано на опасении, что в случае обхода санкций Россией к ответственности будут привлечены в том числе немецкие компании.

По словам собеседников агентства, несогласие Германии с параметрами новых санкций — основная причина того, почему их обсуждение продолжается до сих пор.

Впрочем, рост "несговорчивости" Германии может быть связан с тем, что Олаф Шольц, потерпевший разгромное поражение на выборах в европарламент. Теперь Шольц пытается разыгрывать