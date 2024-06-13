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Недвижимость, как частью инвестиционного портфеля, безопасный финансовый инструмент

Недвижимость становится популярным средством защиты от инфляции

1:13
Экономика

Цены на недвижимость растут по мере роста населения в городах, в периоды инфляции. Люди мигрируют в города в поисках лучших возможностей, и спрос на жилье повышает цены. Спрос на недвижимость остается относительно стабильным, а инфляция приводит к увеличению цен на жилье и коммерческую недвижимость.

Недвижимость становится популярным средством защиты от инфляции
Фото: mos.ru is licensed under public domain

При наличии ипотеки или других форм долгосрочного финансирования покупка недвижимости в периоды низких процентных ставок может оказаться более выгодной, так как в условиях инфляции реальная стоимость кредита уменьшается. Владение недвижимостью позволяет владельцу генерировать доход от сдачи в аренду или продажи объектов в период роста цен, что помогает компенсировать убытки от инфляции. Инвестиции в недвижимость могут защитить от валютного риска, связанного с колебаниями курса национальной валюты, так как стоимость недвижимости обычно связана с региональным рынком и не подвержена таким колебаниям.

В связи с этим инвестирование в недвижимость может считаться одним из способов защиты от негативного воздействия инфляции на личные финансы и активы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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