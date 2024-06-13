Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные предупредили о последствиях колонизации Марса для здоровья астронавтов
Махачкала лидирует по росту цен на вторичное жилье
Вот как обеспечить капусте идеальное питание
Екатерина Климова отказалась обсуждать алименты от Петренко со своей дочерью
Защита от солнечных ожогов: какой страховой полис может покрыть расходы
Россия откроет прямое авиасообщение еще с 4 странами
Маринованные огурцы улучшают работу кишечника
Йогуртовый соус для пиццы: попробуйте заменить им традиционный томатный
Toyota Camry 2014 признана самой надёжной моделью за последнее десятилетие
Экономические выгоды стран от программы по борьбе с последствиями изменения климата

Как богатые страны зарабатывают на программах в области климата

1:19
Экономика

Климатические кредиты (или климатическая финансовая помощь) — это механизм финансирования, который используется богатыми странами для поддержки развивающихся стран в выполнении климатических обязательств и содействии устойчивому развитию. 

Как богатые страны зарабатывают на программах в области климата
Фото: pixabay.com by James Qube is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

На деле выходит, что нуждающаяся страна получает безнадежный кредит от страны-кредитора под видом климатического финансирования с очень большими процентными ставками. А затем задолженность по кредиту увеличивает дефицит бюджета страны-должника. Об этом пишет Reuters.

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стилл призвал богатые страны предлагать льготные кредиты с очень низкими процентными ставками и длительными сроками погашения. Около 18% климатических займов от богатых стран, или 18 миллиардов долларов, не были льготными, это показывают отчеты ООН за период с 2015 по 2020 год.

Япония, Франция, Германия, Соединенные Штаты и другие богатые страны получают экономические выгоды в размере миллиардов долларов от глобальной программы, призванной помочь развивающимся странам справиться с последствиями изменения климата.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра.

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Российская водка успешно продается на мировом рынке
Две известные российские водочные марки завоевали популярность на мировом рынке
Авиация НАТО — всё? Названы цели на Украине для крылатых ракет Х-101 с кассетной боевой частью
Правила полива: как вырастить крупную, сочную клубнику
Бухара — любимица туристов со времён Российской империи Сергей Лебедев Как не попадаться на неприятельскую пропаганду по поводу СВО Андрей Николаев Для снятия риска ядерной войны СВО нужно закончить в сжатые сроки Виктор Пахомов
"Сама выкопала себе яму": Яна Поплавская обвинила Лию Ахеджакову в потере популярности
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Самые ласковые: какие породы кошек обладают уникальным характером
Самые ласковые: какие породы кошек обладают уникальным характером
Последние материалы
Маринованные огурцы улучшают работу кишечника
Йогуртовый соус для пиццы: попробуйте заменить им традиционный томатный
Toyota Camry 2014 признана самой надёжной моделью за последнее десятилетие
Тренер назвал упражнения для сильных мышц спины и кора
Стоит ли обязательно перевозить кошку в переноске?
Домашние скрабы для кожи головы: рецепты на основе коричневого сахара
Недвижимость становится популярным средством защиты от инфляции
Максим Аверин рассказал о подготовке к экшн-сценам в 12 сезоне "Склифосовского"
Диетолог Гинзбург перечислил улучшающие настроение продукты
Инициатива Госдумы: пять кластеров для мер поддержки строительства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников