Экономические выгоды стран от программы по борьбе с последствиями изменения климата

Как богатые страны зарабатывают на программах в области климата

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Климатические кредиты (или климатическая финансовая помощь) — это механизм финансирования, который используется богатыми странами для поддержки развивающихся стран в выполнении климатических обязательств и содействии устойчивому развитию.

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На деле выходит, что нуждающаяся страна получает безнадежный кредит от страны-кредитора под видом климатического финансирования с очень большими процентными ставками. А затем задолженность по кредиту увеличивает дефицит бюджета страны-должника. Об этом пишет Reuters.

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стилл призвал богатые страны предлагать льготные кредиты с очень низкими процентными ставками и длительными сроками погашения. Около 18% климатических займов от богатых стран, или 18 миллиардов долларов, не были льготными, это показывают отчеты ООН за период с 2015 по 2020 год.

Япония, Франция, Германия, Соединенные Штаты и другие богатые страны получают экономические выгоды в размере миллиардов долларов от глобальной программы, призванной помочь развивающимся странам справиться с последствиями изменения климата.