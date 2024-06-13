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Экономист Ткачук полагает, что введение санкций против Мосбиржи не снизит её значимости

Финансист Ткачук: "Валютные торги обычно проходят на внебиржевом рынке. Это норма".

1:39
Экономика » Финансы

Экономист Роман Ткачук — независимый аналитик рассказал в эксклюзивном интервью агентству Pravda.ru о последствиях запрета на Мосбирже финансовых операций в долларах и евро.

Финансист Ткачук: "Валютные торги обычно проходят на внебиржевом рынке. Это норма".
Фото: flickr.com by Open Grid Scheduler/Grid Engine is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Роман Ткачук полагает, что валютные торги после введения санкций против Мосбиржи будут уходить на внебиржевой рынок. На этих же внебиржевых площадках Центральным банком будет определяться курс доллара и евро по отношению к рублю. Никаких негативных последствий Роман Ткачук в этой практике не усматривает. 

"Валютные торги будут постепенно уходить с Московской биржи на внебиржевой рынок. И, соответственно, Центральный банк так же будет ориентироваться на курсы, которые будут на внебиржевом рынке. В целом, это ничего страшного. Это общемировая практика, когда именно валютные торги происходят на внебиржевом рынке". 

Эксперт также отметил, что значимость Московской биржи сохранится, поскольку останутся торги с валютами дружественных стран, сделки с облигациями и иные функции. 

"А для Московской биржи достаточно и других рынков. Это и фондовый рынок — акции, облигации, срочный рынок. Возможно, останутся в части валютной секции торги валютами дружественных стран. На Московской бирже широкий спектр валютных торгов. Есть не только доллары и евро, но и много других валют".

Таким образом, ничего критического для российского фондового рынка после введения санкций США против Мосбиржи не произойдёт. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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