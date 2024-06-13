Экономист Ткачук полагает, что введение санкций против Мосбиржи не снизит её значимости

Финансист Ткачук: "Валютные торги обычно проходят на внебиржевом рынке. Это норма".

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Экономист Роман Ткачук — независимый аналитик рассказал в эксклюзивном интервью агентству Pravda.ru о последствиях запрета на Мосбирже финансовых операций в долларах и евро.

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Роман Ткачук полагает, что валютные торги после введения санкций против Мосбиржи будут уходить на внебиржевой рынок. На этих же внебиржевых площадках Центральным банком будет определяться курс доллара и евро по отношению к рублю. Никаких негативных последствий Роман Ткачук в этой практике не усматривает.

"Валютные торги будут постепенно уходить с Московской биржи на внебиржевой рынок. И, соответственно, Центральный банк так же будет ориентироваться на курсы, которые будут на внебиржевом рынке. В целом, это ничего страшного. Это общемировая практика, когда именно валютные торги происходят на внебиржевом рынке".

Эксперт также отметил, что значимость Московской биржи сохранится, поскольку останутся торги с валютами дружественных стран, сделки с облигациями и иные функции.

"А для Московской биржи достаточно и других рынков. Это и фондовый рынок — акции, облигации, срочный рынок. Возможно, останутся в части валютной секции торги валютами дружественных стран. На Московской бирже широкий спектр валютных торгов. Есть не только доллары и евро, но и много других валют".

Таким образом, ничего критического для российского фондового рынка после введения санкций США против Мосбиржи не произойдёт.