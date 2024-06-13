Всемирный банк открыто выступил против России

0:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации, опубликованной в газете Financial Times со ссылкой на источники, Всемирный банк может участвовать в предоставлении Украине кредита под залог доходов от замороженных российских активов в рамках совместного плана, разработанного странами Группы семи (G7).

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По данным газеты, в первую очередь это касается американской доли в общем объёме финансирования от стран G7, которая, как ранее сообщало агентство AFP со ссылкой на информацию из Елисейского дворца, может составить 50 миллиардов долларов.