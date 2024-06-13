Всемирный банк открыто выступил против России

Согласно информации, опубликованной в газете Financial Times со ссылкой на источники, Всемирный банк может участвовать в предоставлении Украине кредита под залог доходов от замороженных российских активов в рамках совместного плана, разработанного странами Группы семи (G7).
По данным газеты, в первую очередь это касается американской доли в общем объёме финансирования от стран G7, которая, как ранее сообщало агентство AFP со ссылкой на информацию из Елисейского дворца, может составить 50 миллиардов долларов.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.