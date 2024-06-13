Стали известны первые последствия новых санкций США

РИА Новости сообщило финансовые новости: коллапса на фондовом рынке нет

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

После введения вчера США санкций, индекс Московской биржи, выраженный в рублях, впервые с 3 июня опустился ниже 3100 пунктов. Акции Сбербанка потеряли в цене 4%, ВТБ — 4,7%, а акции самой Мосбиржи — 11%, против неё были введены санкции вчера.

Таким образом, обвала фондового рынка, на который рассчитывали противники России после запрета на ведение валютных операций Московской биржей, не случилось. Небольшое падение котировок и акций основных банков было ожидаемо, но вероятно, уже к концу дня рынки отыграют падение, и эффект от введённых санкций окажется минимальным и краткосрочным.

Вероятно, в марте 2022 года подобные санкции были бы гораздо более опасны для российского фондового рынка и всей финансовой системы, но после двух лет санкционных ограничений российская финансовая система выработала запас прочности против подобных враждебных действий.