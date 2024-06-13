Переговоры стран о финансировании мер борьбы с изменением климата зашли в тупик

Кто обязан вносить взносы в финансирование ООН в области климата, мнения разошлись

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

В настоящее время около двух десятков промышленно развитых стран обязаны вносить взносы в финансирование ООН в области климата. Этот список был определен в ходе переговоров ООН по климату в 1992 году. ЕС желает, чтобы Китай — сейчас крупнейший в мире источник выбросов CO2 и вторая по величине экономика — и страны Ближнего Востока с высоким уровнем благосостояния на душу населения внесли свой вклад в достижение новой цели. Об этом пишет Reuters.

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Однако арабские страны и Китай решительно выступили против этой идеи, а Пекин подтвердил статус Китая как "развивающейся страны" в соответствии с конвенцией ООН по климату.

"Мы, развивающиеся страны, не намерены брать на себя часть вашей ответственности, поскольку мы делаем все, что в наших силах, чтобы спасти мир", — отметил представитель из Китая во время переговоров по целевому показателю финансирования в Бонне.

Ни одна из стран не пришла к компромиссу относительно того, кто должен платить, сказал Джо Туэйтс, который отслеживает переговоры о финансировании мер борьбы с изменением климата для некоммерческого Совета по защите природных ресурсов.