Переговоры стран о финансировании мер борьбы с изменением климата зашли в тупик

В настоящее время около двух десятков промышленно развитых стран обязаны вносить взносы в финансирование ООН в области климата. Этот список был определен в ходе переговоров ООН по климату в 1992 году. ЕС желает, чтобы Китай — сейчас крупнейший в мире источник выбросов CO2 и вторая по величине экономика — и страны Ближнего Востока с высоким уровнем благосостояния на душу населения внесли свой вклад в достижение новой цели. Об этом пишет Reuters.
Однако арабские страны и Китай решительно выступили против этой идеи, а Пекин подтвердил статус Китая как "развивающейся страны" в соответствии с конвенцией ООН по климату.
"Мы, развивающиеся страны, не намерены брать на себя часть вашей ответственности, поскольку мы делаем все, что в наших силах, чтобы спасти мир", — отметил представитель из Китая во время переговоров по целевому показателю финансирования в Бонне.
Ни одна из стран не пришла к компромиссу относительно того, кто должен платить, сказал Джо Туэйтс, который отслеживает переговоры о финансировании мер борьбы с изменением климата для некоммерческого Совета по защите природных ресурсов.
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