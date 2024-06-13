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Турбизнес РФ выполнит ускоренный переход на расчеты в национальных валютах

Турбизнес в России будет переходить на расчеты в нацвалютах

1:11
Экономика

Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщил, что турбизнес РФ выполнит ускоренный переход на расчеты в национальных валютах. Об этом передает РИА Новости.

Турбизнес в России будет переходить на расчеты в нацвалютах
Фото: money.yandex.ru by ООО Яндекс.Деньги is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

В связи с американскими санкциями против Мосбиржи данный шаг является одним из вариантов решения проблемы.

"Для туризма это возможность ускорить переход на оплату в национальных валютах дружественных стран, хотя это произойдет не так быстро, как хотелось бы. Большинство поставщиков услуг, отелей, авиакомпаний, номинируют свои цены в долларах и евро", — сказал Мурадян.

Он подчеркнул, что на сегодня практика проведения платежей через третьи страны в нацвалютах достаточно активна — механизм отработан. У Китая, ОАЭ, стран Ближнего Востока проблем в этом направлении нет. 

Для Турции и Египта данный варант неактуален, так как в этих странах слабая нацвалюта. В этом сыграли свою роль и нестабильная экономическая ситуация, и высокий уровень инфляции, и доминирование евро и доллара в расчетах.  

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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