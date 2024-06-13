Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщил, что турбизнес РФ выполнит ускоренный переход на расчеты в национальных валютах. Об этом передает РИА Новости.
В связи с американскими санкциями против Мосбиржи данный шаг является одним из вариантов решения проблемы.
"Для туризма это возможность ускорить переход на оплату в национальных валютах дружественных стран, хотя это произойдет не так быстро, как хотелось бы. Большинство поставщиков услуг, отелей, авиакомпаний, номинируют свои цены в долларах и евро", — сказал Мурадян.
Он подчеркнул, что на сегодня практика проведения платежей через третьи страны в нацвалютах достаточно активна — механизм отработан. У Китая, ОАЭ, стран Ближнего Востока проблем в этом направлении нет.
Для Турции и Египта данный варант неактуален, так как в этих странах слабая нацвалюта. В этом сыграли свою роль и нестабильная экономическая ситуация, и высокий уровень инфляции, и доминирование евро и доллара в расчетах.
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