По всему миру усиливается интерес к месторождениям урана

Правительства по всему миру сегодня интересуются безуглеродной электроэнергией. Усилился интерес к месторождениям урана, который необходим для работы атомных электростанций. Большая часть мира нуждается в альтернативе российским энергоносителям. Об этом пишет Bloomberg.
Сегодня в мире строится 61 атомная электростанция. Еще около 90 находятся на стадии планирования, и более 300 уже запущены. Даже предпринимаются попытки вновь открыть старые АЭС, которые были закрыты много лет назад. Резкий рост цен на уран свидетельствует о масштабах и скорости возвращения к ядерной энергетике. За последние пять лет стоимость металла выросла на 233%.
Европейские страны борются за альтернативные виды топлива, чтобы заменить российский природный газ, на котором работают многие их электростанции. Ранее полагались на Россию в производстве необработанного и обогащенного урана. Однако США запретили покупать российский уран. Теперь предпринимаются шаги по закупке металла из других стран.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.