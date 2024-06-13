Глобалисты утверждают, что производство лабораторного мяса соответствует Парижскому соглашению по климату

Глобалистская элита на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) призывает правительства продвигать мясо на растительной основе и другие альтернативные белки в скоординированных усилиях по изменению поведения потребителей. Об этом передает LIFE SITE.
По мнению глобалистов, производство мяса в лабораторных условиях полностью соответствует обязательствам Парижского соглашения по климату. Такая практика уже существует, к примеру, в Израиле.
Однако Италия запретила мясо, выращенное в лабораторных условиях, а Wired сообщает, что “Штаты выстраиваются в очередь, чтобы объявить мясо, выращенное в лабораторных условиях, вне закона”, законодательство предложено во Флориде, Алабаме, Аризоне, Кентукки и Теннесси.
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