Япония объявляет войну китайским поставщикам в Россию: новые санкции

NHK: Япония намерена ввести санкции против компаний из КНР

0:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Япония планирует внести в санкционные списки компании из Китая за поставки в Россию материалов и комплектующих с двойным назначением. Об этом сообщает NHK.

Фото: flickr.com by Grantuking from Cerrione, Italy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно информации телеканала, речь идёт о поставках нитроцеллюлозы.

Эти санкции могут стать первыми, которые Япония введёт в отношении Китая из-за ситуации на Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад планирует ввести санкции против компаний из Китая за сотрудничество с Россией.