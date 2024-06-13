Япония объявляет войну китайским поставщикам в Россию: новые санкции

Япония планирует внести в санкционные списки компании из Китая за поставки в Россию материалов и комплектующих с двойным назначением. Об этом сообщает NHK.
Согласно информации телеканала, речь идёт о поставках нитроцеллюлозы.
Эти санкции могут стать первыми, которые Япония введёт в отношении Китая из-за ситуации на Украине.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад планирует ввести санкции против компаний из Китая за сотрудничество с Россией.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.