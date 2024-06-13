Стало известно, какое место Россия заняла среди мировых производителей золота

Россия заняла второе место среди производителей золота

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия сохраняет второе место среди крупнейших мировых производителей золота по результатам 2023 года, свидетельствуют данные специализированных национальных органов и ассоциаций, сообщает РИА Новости.

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Общий объём производства составил 322 тонны.

Отмечается, что начиная с 2022 года Россия прекратила публикацию данных о производстве золота в абсолютных значениях. По оценкам Росстата, в 2022 году производство выросло на 2,3%, а в 2023 году сократилось на 2,5%, достигнув 313 тонн.

Всемирный совет по золоту оценивает этот показатель в 330,7 тонн, в то время как австралийское профильное министерство утверждает 332 тонны, а геологическая служба США — 310 тонн.

При этом лидерство по производству золота по-прежнему принадлежит Китаю. По данным Геологической службы США, в прошлом году страна добыла 370 тонн металла. На третьем месте оказалась Австралия, чей результат составил 294 тонны, что на 3% ниже показателей предыдущего года.