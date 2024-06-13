Стало известно, как новые санкции США повлияют на курс рубля

Повлияют ли новые санкции США на курс рубля?

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики SberCIB Investment Research уверены, что новые санкции со стороны США не окажут существенного влияния на курс рубля в среднесрочной перспективе.

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Об этом сообщает РИА Новости.

Стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов подчеркнул, что новые санкции не окажут существенного влияния на курс рубля в среднесрочной перспективе, поскольку ограничения в сфере торговли на бирже не оказывают фундаментального влияния на спрос и предложение валюты.

Кроме того, воздействие в среднесрочной перспективе может быть даже благоприятным для укрепления рубля, поскольку возможно снижение оттока капитала.