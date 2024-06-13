В ГД внесут законопроект, который запрещает выплачивать фактическую зарплату ниже уровня МРОТ

Глава комитета Государственной Думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) внесёт 13 июня в нижнюю палату парламента законопроект, который направлен на запрет выплаты фактической заработной платы (уже после вычета НДФЛ) ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Об этом сообщает ТАСС.
Предлагается внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации. В соответствии с действующим законодательством, заработная плата работника, который полностью отработал норму рабочего времени за данный период и выполнил нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда.
Нилов предлагает изменить данное положение, уточнив, что речь идёт именно о фактически выплачиваемой заработной плате работника.
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