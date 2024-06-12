С 1 июля ЖКХ снова подорожает: узнайте, как сократить расходы

С 1 июля в России ожидается очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), что вызывает множество вопросов у граждан, стремящихся минимизировать свои расходы.
Newsinfo.Ru обсудили основные способы экономии с экспертом по экономике ЖКХ Сергеем Репетюком.
Эксперт объясняет, что если коммунальные услуги связаны с содержанием жилого фонда, то даже при отсутствии жильцов необходимо платить, так как общедомовое имущество требует уборки и технического обслуживания, а взнос на капитальный ремонт никто не отменял.
Тем не менее, существуют категории расходов, на которых можно сэкономить.
"Например, такие вещи как электроэнергию можно экономить, это энергосберегающие технологии, это культура энергопотребления", — считает эксперт.
Отопление является одной из самых значительных статей расходов в коммунальных платежах, и здесь также есть возможности для экономии. Сергей Репетюк подчёркивает важность исправности дверей и окон в местах общего пользования для сокращения потерь тепла. Если в квартире слишком жарко, можно уменьшить температуру с помощью терморегуляторов на батареях.
Экономия на коммунальных услугах во многом зависит от самих граждан. Репетюк отмечает, что многие люди пренебрегают простыми действиями, которые могут существенно снизить расходы, приводя в пример ситуацию, когда зимой окна и форточки в подъезде остаются открытыми.
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